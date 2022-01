VIDEO George Pușcaș, primul gol după 277 de zile / Reading, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea

George Pușcaș a înscris primul său gol într-un meci oficial după o "secetă" de 277 de zile. Atacantul român a punctat pentru Reading, dar formația din liga secundă a fost eliminată din Cupa Angliei de Kidderminster, echipă din al șaselea eșalon valoric al Angliei, scor 2-1.

Pușcaș ('45+1) a deschis scorul pentru Reading cu un șut puternic din interiorul careului. Kidderminster a revenit în repriza secundă grație golurilor marcate de Austin ('69) și Morgan-Smith ('82).

Ultimul gol marcat de George Pușcaș pentru Reading data din 5 aprilie 2021 (3-1 vs Derby).

Reușita lui George Pușcaș:

