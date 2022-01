VIDEO Atletico Madrid, calificare fără emoții în optimile Cupei Spaniei / Villarreal, eliminată de o echipă din liga secundă

Atletico Madrid a completat lista echipelor calificate în optimile Cupei Spaniei, după ce a trecut de echipa de Rayo Majadahonda (liga a treia), scor 5-0. Divizionara secundă Gijon a produs surpriza eliminând formația Villarreal, scor 2-1.

Golurile echipei lui Diego Simeone au fost marcate de Cunha '17, Lodi '26, Suarez '41, Griezmann '67 şi Felix '79.

Fuenlabrada vs Cadiz 0-1

Girona vs Osasuna 1-0

Gijon vs Villarreal 2-1

Zaragoza vs Sevilla 0-2

Almeria vs Elche 1-2

Mancha vs Athletic Bilbao 0-2

Rayo Majadahonda vs Atletico Madrid 0-5.





Echipele calificate în optimile Cupei Spaniei: Espanyol, Real Sociedad, Mallorca, Valencia, Barcelona, Atletico Baleares (liga 3), Rayo Vallecano, Betis Sevilla, Girona (liga 2), Cadiz, Real Madrid, Sevilla, Sporting Gijon (liga 2), Athletic Bilbao, Elche și Atletico Madrid.





Tragerea la sorţi a optimilor are loc vineri, la Madrid, de la ora locală 12:30.