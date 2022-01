VIDEO AC Milan, Cagliari și Verona, victorii importante în Serie A (Rezultatele zilei)

Sampdoria vs Cagliari 1-2

Au marcat: Gabbiadini '18 / Deiola '55, Pavoletti '71

Radu Dragușin (Sampdoria) a intrat pe terne în minutul 51 / Răzvan Marin a fost integralist la oaspeți.





Lazio vs Empoli 3-3

Au marcat: Immobile '14, Milinkovic-Savic '66, '90+3 / Bajrami '6 (pen), Zurkowski '8, Di Francesco '75

Immobile (Lazio) a ratat un penalty în minutul 87.





Spezia vs Verona 1-2

Au marcat: Erlic '85 / Caprari '59, '70

Agudelo (Spezia) a fost eliminat în minutul 87.





Sassuolo vs Genoa 1-1

Au marcat: Berardi '55 / Destro '7

Vlad Chiricheș a fost integralist la gazde.





AC Milan vs AS Roma 3-1

Au marcat: Giroud '8 (pen), Messias '17, Leao '82 / Abraham '40

Ibrahimovic (AC Milan) a ratat un penalti în minutul 90+4.

Karsdorp ('74) și Mancini ('90+3), jucătorii echipei AS Roma, au fost eliminați.

Meciuri care nu au avut loc din cauza coronavirusului:

*click pe rezultat pentru a urmări rezumatul partideiBologna vs InterAtalanta vs TorinoSalernitana vs VeneziaFiorentina vs Udinese.Partida Juventus vs Napoli are loc de asemenea joi.1. Inter (49-15 golaveraj) 46 puncte / 19 meciuri2. AC Milan (43-23) 45 / 203. Napoli (35-14) 41 / 194. Atalanta (38-24) 38 / 195. Juventus (27-17) 34 / 196. Fiorentina (34-24) 32 / 197. AS Roma (32-24) 32 / 208. Lazio Roma (42-37) 32 / 20 etc.