Cine îi va lua locul lui Ed Woodward la conducerea clubului Manchester United

Richard Arnold va fi noul director executiv al clubului Manchester United, de la începutul lunii februarie, când vicepreşedintele executiv Ed Woodward va demisiona, a anunțat gruparea din Premier League, potrivit AFP.

Plecarea lui Woodward, una dintre cele mai antipatizate persoane de la gruparea de pe Old Trafford conform sursei citate, fusese deja anunţată în aprilie anul trecut, la câteva zile după controversa legată de proiectul născut mort al Superligii Europene care provocase furia suporterilor Red Devils.

Sosit în 2005 la United, ca o veritabilă mână dreaptă a familiei Glazer, proprietara clubului, Ed Woodward a fost promovat vicepreşedinte executiv în 2012. El a fost considerat de suporteri ca principalul vinovat pentru lipsa de rezultate, ultimul titlu naţional fiind câştigat sub comanda lui Alex Ferguson în 2013.

În ianuarie 2020, casa lui Woodward a fost atacată, în absenţa lui, de circa 20 de suporteri care au vopsit zidurile în roşu, proferând ameninţări cu moartea, conform imaginilor difuzate pe reţelele de socializare.

Pe stadion, când imaginea sa apărea pe ecranele uriaşe de pe Old Trafford era acompaniată sistematic de fluierături.

În pofida acestora, Woodward a declarat că este mândru că a servit clubul United, cel mai mare club de fotbal din lume.

Într-un comunicat din aprilie 2021, Woodward a reamintit că de la venirea lui la club s-au investit un miliard de lire sterline în întărirea lotului, el fiind un susţinător al fostului antrenor, Ole Gunnar Solskjaer.

Arnold s-a declarat ''onorat să aibă şansa de a servi acest mare club'' şi ''hotărât să justifice această onoare în orice mod poate''.

''Aşteptăm cu nerăbdare ca Richard şi echipa sa să intre într-o nouă fază în evoluţia clubului, cu planuri de investiţii ambiţioase pe Old Trafford, întărindu-ne relaţia cu fanii şi hotărârea continuă de a ne atinge cel mai important obiectiv, succesul pe teren'', a spus Joel Glazer, co-preşedinte executiv.

ℹ️ We are pleased to announce that Richard Arnold will become Chief Executive Officer of the club, effective from 1 February.#MUFC