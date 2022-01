Real Madrid și FC Barcelona s-au calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Spaniei, după ce au învins, în deplasare, formații din liga a treia. În schimb, Celta Vigo a fost eliminată de Atletico Baleares, echipă care evoluează tot în al treilea eșalon.

Rezultatele înregistrate în Cupa Spaniei:

Cartagena vs Valencia 1-2Eibar vs Mallorca 1-2Leganes vs Real Sociedad 2-3Linares vs FC Barcelona 1-2Baleares vs Celta Vigo 2-1Mirandes vs Vallecano 0-1Valladolid vs Betis 0-3Alcoyano vs Real Madrid 1-3.