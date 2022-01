Studiu CIES: Cine este cel mai scump fotbalist din lume - Kylian Mbappe nu se află în Top 3

Potrivit studiului realizat de CIES, brazilianul Vinicius Junior (Real Madrid) este cel mai scump jucător din lume, cu o valoare de piaţă estimată la 166,4 milioane de euro.

CIES a prezentat miercuri lista semestrială a celor 100 de jucători din cele cinci mari campionate ale Europei (big-5) cu cele mai mari valori de transfer, estimate pe baza unui algoritm. Vinicius Junior (166,4 milioane de euro) este urmat de englezul Phil Foden, de la Manchester City (152,6 milioane de euro), şi de norvegianul Erling Haaland de la Borussia Dortmund (142,5 milioane de euro).

Aceste sume nu iau în calcul eventualele clauze de reziliere din contractele jucătorilor.

Pe posturi, valorile cele mai ridicate au fost măsurate pentru italianul Gianluigi Donnarumma (PSG) în cazul portarilor, portughezul Ruben Dias (Manchester City) pentru fundaşii centrali, canadianul Alphonso Davies (Bayern Munchen) pentru fundaşii laterali, englezul Jude Bellingham (Borussia Dortmund) pentru mijlocaşii defensivi, germanul Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) pentru mijlocaşii ofensivi şi Vinicius Junior pentru atacanţi.

Kylian Mbappe (PSG) are valoarea cea mai ridicată pentru jucătorii al căror contract expiră în luna iunie: 71,5 milioane de euro.

