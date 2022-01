Gică Hagi a anunțat ce urmează pentru fiul Ianis: "Nu e aşa cum se scrie prin presă pe la noi"

"Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat.

Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul. Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul" - Gheorghe Hagi, citat de News.ro.

Antrenorul Farului a vorbit și despre un eventual transfer al lui Denis Alibec la echipa sa, afirmând că fotbalistul de la CFR Cluj este talentat, a fost crescut la formaţia constănţeană, precizând însă că salariul acestuia este prea mare pentru clubul său. Hagi a precizat că un alt impediment în sosirea lui Alibec la Farul Constanţa este faptul că are deja doi atacanţi foarte buni, pe Jefte şi pe Adi Petre.

"Încă nu suntem bogaţi. Da, e un jucător foarte bun, foarte talentat, e de-al casei, Farul l-a crescut, dar nu suntem bogaţi. Şi nu cred că ne-am eliberat pe acel post, dacă nu pleacă nimeni, nu cred că se poate discuta de lucrul acesta. Avem cel mai bun atacant din România, îl avem pe Petre care a marcat goluri, avem doi nouari.

Alibec e un jucător extraordinar, foarte bun, dar e greu în momentul de faţă mai ales din punct de vedere... dacă îmi faceţi voi contractul, plătiţi voi, atunci e bine sau dacă vine gratis. E greu. Denis are nivelul lui, are cota lui, e un jucător extraordinar şi e greu să ne gândim la el.





Alibec e un jucător care trebuie să joace titular dacă vine. Şi îl avem pe Jefte, şi pe Adi Petre, care are goluri marcate. E unul tânâr şi unul mai de vârstă medie. Al treilea punct e salariul, care e imposibil.

Noi nu suntem cei bogaţi din România, sunt alţii mai bogaţi ca noi, sunt alţii care au banii şi care au ieşit în faţă şi au zis că şi-au propus să câştige campionatul. Noi nu ne-am propus lucrul acesta deocamdată. Ne dorim pe termen mediu şi lung să ajungem acolo poate. Nimic nu e imposibil, dar avem de muncă mult" - Gheorghe Hagi.

Gică Hagi a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce mai face Ianis şi cum a fost întâlnirea cu acesta.