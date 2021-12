VIDEO Schema anului în fotbal - Cum s-a executat o lovitură liberă în Japonia

Un meci de fotbal din campionatul liceelor din Japonia a scos la iveală o schemă nouă, faza respectivă viralizându-se pe rețelele sociale. O lovitură liberă a luat ochii multora, inclusiv adversarilor, faza incheindu-se cu gol.



Takagawa Gakuen High School din Japonia a prezentat cu ocazia meciului cu Seiryo High School o nouă schemă de fotbal.



Mai mulți jucători ai formației Takagawa au început să <danseze> într-o horă, iar în momentul executării loviturii libere s-au răspândit în careul advers.



Schema a fost una câștigătoare, faza încheindu-se cu gol.



Takagawa Gakuen High School a trecut cu 4-2 de Seiryo High School.



In the history of unorthodox free-kick routines, Ring-a-Ring o Roses is a new one. Bravo, Takagawa Gakuen High School. pic.twitter.com/sQPkqYtPAC