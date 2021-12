Finalista de la Roland Garros, testată pozitiv cu Covid-19 la aterizarea în Australia

Numărul 11 mondial, Pavlyuchenkova a făcut anunțul pe Twitter."Din păcate, am vești proaste. Am ajuns în Australia marți și am fost testată pozitiv la noul coronavirus.Sunt vaccinată complet și mă pregăteam pentru startul sezonului. Dar trăim timpuri complicate și greu de prezis.Acum sunt în izolare completă, într-un hotel special care urmează toate protocoalele și sunt sub supervizarea doctorilor", a scrispe Twitter.Sportiva de 30 de ani a avut un sezon 2021 reușit, calificându-se în finala Roland Garros, cucerind aurul în proba de dublu mixt la JO Tokyo 2020 și conducându-și naționala (Rusia) către titlu în Billie Jean King Cup.Mai mulți jucători au avut planurile date peste cap din cauza infectării cu coronavirus în ultimele săptămâni, printre care Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Belinda Bencic sau Ons Jabeur.