VIDEO Lionel Messi, în vacanță în Argentina - Imagini virale cu atacantul PSG-ului

​Lionel Messi se află în vacanță, una pe care o petrece la Rosario, orașul natal, alături de familie. Fostul atacant al Barcelonei a fost surprins într-o ipostază în care rar a putut fi văzut până acum.



Alături de soția Antonella Roccuzzo, actualul atacant al lui PSG a cântat și dansat alături de cei apropiați, iar imaginile s-au viralizat.



O fire mai retrasă, Messi a putut fi văzut rar într-o asemenea ipostază.



Ajuns la 34 de ani, argenitinianul nu va sta prea mult în vacanța din Argentina, el având primul meci cu PSG în data de 3 ianuarie (meci în Cupa Franței).



De la transferul de la Barcelona din vara acestui an, Lionel Messi a bifat 16 partide în tricoul celor de la PSG, bilanțul fiind de 6 goluri și 5 pase decisive.



Imaginile cu Lionel Messi care s-au viralizat:



Messi has been living his best life during the holidays \uD83D\uDE4C



(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/c5gHDDlkK5