Cupa Africii pe Națiuni: FC Basel nu-l lasă pe Yacouba Nasser Djiga să reprezinte Burkina Faso

FIFA s-ar putea sesiza în acest caz şi ar putea dicta sancţiuni. Un fotbalist nu are dreptul să refuze convocarea la echipa naţională, potrivit Anexei 1 (Punerea la dispoziţia echipelor naţionale a jucătorilor) din Regulamentul FIFA privind Statutul şi Transferul Jucătorilor. În caz contrar, jucătorul şi clubul pot fi sancţionaţi de Comisia de disciplină a FIFA.





Problema CAN este că se dispută într-o perioadă, 9 ianuarie - 6 februarie 2022, în care întrecerile interne europene sunt în plină desfăşurare, motiv pentru care multe cluburi ezită să-şi elibereze jucători selecţionaţi, scrie News.ro.

"Fundaşul Yacouba Nasser Djiga care joacă la FC Basel a ales să nu răspundă favorabil acestei convocări. Clubul, după ce a aflat de convocare, l-a informat pe jucător că nu doreşte să-l elibereze pentru CAN.Alertat de această informaţie, l-am contactat la telefon pe jucător pentru a-l întreba despre versiunea lui şi, eventual, să iniţiez proceduri pentru a obliga clubul să-l pună la dispoziţia naţionalei. Dar, Yacouba mi-a spus că se aliniază cu decizia clubului său şi, prin urmare, nu se va alătura naţionalei. Aşa că am luat notă de decizia lui.Reamintesc tuturor tinerilor jucători că purtarea tricoului echipei naţionale este una dintre cele mai mari mândrii pe care le-ar putea avea un fotbalist în cariera sa. Prin urmare, trebuie să evităm să ne punem ţara pe plan secund. În plus, fac apel la CAF şi FIFA să analizeze această practică a anumitor cluburi care constă în reţinerea jucătorilor africani chemaţi să apere culorile ţărilor lor la CAN.Reamintesc faptul că nu vom înceta să-i facem pe jucători să înţeleagă, dar şi pe cei din jurul lor, că naţioanla este o INSTITUŢIE şi nicio lipsă de respect faţă de această instituţie nu va fi tolerată din partea noastră",, într-un mesaj postat pe Facebook, duminică, la câteva zile după ce a anunţat lotul extins de 29 de jucători pentru CAN.