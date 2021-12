Maroc și Spania se luptă pentru un jucător al Barcelonei: "Este nerăbdător să joace cu noi"

El a precizat că Abde îşi doreşte foarte mult să joace pentru Maroc şi speră să ajungă la o înţelegere cu Barcelona, astfel încât să nu fie probleme cu convocarea lui pentru Cupa Africii pe Naţiuni.





"Joacă şi este aproape titular. Deşi joacă doar de o lună sau de o lună şi jumătate, l-am sunat pentru că evoluează la o echipă precum Barcelona. Am vorbit cu el de două ori şi este nerăbdător să joace cu noi. Este foarte mândru să joace pentru echipa Marocului.

Vom vorbi cu responsabilii echipei lui, cu preşedintele şi directorul sportiv, pentru că nu îi pot interzice să răspundă convocării, fiind eligibil. Noi vom încerca să ajungem la o înţelegere amicală, să explicăm lucrurile şi să găsim o soluţie acceptabilă pentru toată lumea”, a mai spus tehnicianul bosniac.





Presa spaniolă a scris, vineri, că Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) face presiuni asupra fotbalistului marocan al echipei FC Barcelona, Abdessamad "Abde" Ezzalzouli, să nu răspundă convocării în premieră la echipa naţională pentru Cupa Africii pe Naţiuni (9 ianuarie - 6 februarie).





Tânărul Abde, 20 ani, a impresionat în acest sezon la echipa catalană, anunţându-se un jucător cu mare viitor.





La fel cum a făcut cu Ansu Fati, jucător de perspectivă, tot de la Barcelona, ce putea evolua pentru reprezentativa din Guineea-Bissau, RFEF vrea să-l convingă pe marocan să nu răspundă convocării la naţionala statului african.





Totuşi, forul spaniol nu i-a promis o convocare fermă la naţionala iberică, însă i-a subliniat faptul că staff-ul tehnic este foarte interesat de el, potrivit marca.com.





Abde, care joacă pe banda stângă a echipei din Barcelona, este născut în Maroc, dar a depus o solicitare de a deveni cetăţean spaniol, cerere ce ar putea fi rezolvată favorabil în luna ianuarie şi care i-ar deschide calea spre naţionala antrenată de Luis Enrique.





Tânărul fotbalist s-a format ca jucător la Hercules, unde a ajuns în 2016. Barcelona B l-a transferat în august şi Abde a impresionat de la primele meciuri, fiind promovat repede la prima echipă, pentru care a evoluat deja în opt partide în LaLiga şi a marcat un gol, scrie News.ro.

"L-am descoperit de curand si am vorbit cu el. El juca la echipa a doua şi nu l-am putut convoca, dar acum joacă la prima echipă. Am văzut că are calitatea necesara pentru această echipă (n.r. - a Marocului). Joaca pe bandă, este rapid, este capabil să facă diferenţa în zonele laterale. Nu avem mulţi jucători de genul ăsta şi m-am gândit că ne poate interesa",