Mircea Lucescu și motivul pentru care nu va mai fi vreodată selecționerul României

​A fost dorit pe banca naționalei României în urmă cu 20 de ani, atunci când FRF-ul era condus de Mircea Sandu. A refuzat, iar același lucru l-a făcut recent și fiul Răzvan. Mircea Lucescu a spus care este motivul pentru care nu va mai fi vreodată selecționer al tricolorilor.









Lucescu senior a fost invitat la Digisport , iar printre alte subiecte de discuție a spus și de ce nu va mai vreodată selecționer al României.





Totul se trage de la modul în care a fost îndepărtat de pe banca primei reprezentative după o victorie categorică contra Austriei, scor 4-0.







"Eu mi-am spus părerea de mult timp, am suferit foarte mult atunci când s-a întâmplat şi mi-am spus mie că niciodată nu am să revin.







Am plecat după un 4-0 cu Austria şi după un meci cu totul şi cu totul extraordinar şi după alte succese consecutive foarte bune şi o pleiadă de jucători tineri crescuţi pe lângă mine. Satisfacţia a fost enormă.







Nu ştiu dacă cineva acolo ar avea nevoie de personalitatea mea, în FRF, nu cred. S-a mai pus o dată problema şi am făcut tot ce a fost posibil să nu mă mai apropii de echipa naţională. Acum 20 şi ceva de ani. Nu actuala conducere (n.r. președinte al FRF era Mircea Sandu).







Răzvan Burleanu a venit după mine la Kiev să-mi propună să preiau naţionala. Era prea târziu. Şi Răzvan are aceeaşi filosofie ca mine, nu mai antrenează niciodată naţionala, după ceea ce s-a întâmplat cu el atunci.







S-a scris atunci ceva în GSP, că noi nu mai vrem să fim suporteri ai acestei naţionale, era cineva care plătea pentru aşa ceva. Şi el a terminat cu naţionala foarte bine, un 3-0 cu Bosnia.







Nu e simplu să fii antrenorul naţionalei. Eu am fost puternic când am preluat naţionala şi aveam nişte atacuri incredibile in partea revistei Săptămâna. În fiecare săptămână mă desfiinţa, dar nu am avut nicio problemă" - Mircea Lucescu, pentru sursa citată.







