Eduard Novak: "Ministerul Sportului va avea cel mai mare buget din ultimii ani"

Eduard Novak a declarat, joi, că Ministerul Sportului va avea cel mai mare buget din ultimii ani, cu care se pot realiza proiecte sustenabile.

Ministrul a mai anunţat că în luna aprilie va fi elaborată strategia sportului dar şi noua lege a sportului, care vor urma trei obiective: performanţa, creşterea sportului de masă şi activitatea sportivă zilnică în şcoli, scrie News.ro.





"Mă simt mulţumit de anul acesta. Am considerat că acest minister trebuie să fie ministerul care dă direcţia sportului, dezvoltării sportului. Mai mult de atât, trebuie să luăm atitudine pentru că în ultimii ani, acest minister şi-a pierdut din putere. S-a transformat într-o organizaţie care sprijinea financiar federaţiile. Trebuie să fim organizaţia care dă direcţia, sprijină şi arată drumul către performanţă.

Mă dau puţin mare pentru că sunt foarte fericit. Anul acesta am avut in total pe sport 480 de mii de lei. Am pornit un an modest, dar de la bugetul de 521 de mii am ajuns la 629 de mii de lei. Am ajuns pe un buget pozitiv, asta însemnând şi câteva premii europene, premiile sportivilor olimpici, dublarea medaliilor.

Am avut sprijin politic în toate demersurile. Anul acesta, în afară de tineret care a plecat la Ministerul Familiei, vom avea un buget de start cu 100.000 de lei mai mare decât anul trecut. Este cel mai mare buget al sportului din ultimii ani. Putem realiza proiecte sustenabile pentru viitor" - Eduard Novak, potrivit digisport.ro.

Unul dintre cele mai importante proiecte ale ministerului este "Liga de Aur", care ar trebui să-i ajute pe sportivii români să câştige cel puţin 10 medalii la Jocurile Olimpice din 2024, găzduite de Paris, ligă din care lipseşte gimnastica.

Totuşi, Novak plănuieşte şi revitalizarea gimnasticii, sportul considerat naţional. Eduard Novak consideră că nu se poate face performanţă în situaţia în care se află în momentul de faţă gimnastica, astfel că va dedica un proiect special acestui sport.

"Pentru că este sportul nostru naţional. Vom crea un proiect special pentru revitalizarea gimnasticii. Din 48 de cluburi, avem gimnastică în 14-16 cluburi. Nu au aparate. Nu putem baza sportul de tradiţie pe doi antrenori cu renume şi un grup restrâns de sportivi. Trebuie să ne bazăm pe antrenori buni, stabili. Lucrăm cu 300 şi ceva de sportivi. De unde să vină rezultatele? Trebuie să aibă un colectiv tehnic de un alt nivel" - Eduard Novak.