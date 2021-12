VIDEO Serie A: Spezia, prima echipă care câştigă un meci fără să tragă vreun şut pe poartă (Rezultate)

Spezia a devenit, miercuri, prima echipă care câştigă un meci în Serie A fără să tragă vreun şut pe poartă, informează football-italia.net. Echipa antrenată de Thiago Motta s-a impus la Napoli, în etapa a XIX-a, după un autogol al lui Juan Jesus.

În minutul 37, Bastoni a centrat dintr-o lovitură liberă de pe partea dreaptă, iar fundaşul brazilian a trimis imparabail balonul, de la 11 metri, cu capul, în propria poartă.

Gazdele au tras de şapte ori pe spaţiul porţii oaspeţilor, dar nu au reuşit să înscrie.

În urma acestui succes, Spezia se află pe locul 17, ultimul de menţinere în Serie A, la cinci puncte de Genoa, de pe locul 18. În schimb Napoli rămâne pe locul 3 și pierde teren faţă de liderul Inter Milano.



Tot miercuri, Milan a câştigat, cu 4-2, pe terenul formaţiei Empoli şi a devenit a doua echipă din Serie A care reuşeşte 17 victorii în deplasare într-un an calendaristic. Recordul aparţine formaţiei Napoli, cu 18 succese "afară", în 2017, când era antrenată de Maurizio Sarri.

Rezultatele înregistrate miercuri în Serie A:

Clasament Serie A:

.@Inter_en closes first half of the season as 1️⃣st place! ✨

What surprises you the most? ✍\uD83C\uDFFB#SerieA\uD83D\uDC8E #WeAreCalcio pic.twitter.com/dCujKvRMGi