Pep Guardiola nu iartă - Două vedete ale echipei Manchester City, sancționate după ce au petrecut într-un bar

"Am ales echipa care merită să joace. Sunt foarte atent la comportamentul jucătorilor pe teren și în afara lui. Și atunci când nu sunt lucrurile în regulă în afara terenului, acei jucători nu vor juca. Vreau ca jucătorii mei să fie concentrați tot timpul, pentru că atenția poate fi distrasă ușor în perioada Crăciunului. Orice s-ar întâmpla, trebuie să rămână concentrați.

Voi lua o decizie în zilele următoare, în privința meciului cu Leicester (n.r. pe 26 decembrie). Depinde ce voi observa la antrenamente, dar și în afara terenului, cum se vor comporta jucătorii în această perioadă. Avem obligația de a juca la cel mai înalt nivel în fiecare meci, nu văd niciun motiv pentru care nu putem face asta", a spus Guardiola, la BBC Radio 5 Live.

City a obţinut cu Newcastle victoria cu numărul 34 (4-0) într-un an calendaristic, un record. Formaţia din Manchester conduce în clasament cu trei puncte avantaj faţă de Liverpool, de pe locul 2, scrie News.ro.

Jack Grealish and Phil Foden warned over conduct with Man City duo dropped over bar triphttps://t.co/CUh7ehZ2QY pic.twitter.com/PrwdiDcFCv