VIDEO Liga 1: FC U Craiova 1948 și CS Mioveni au remizat într-un derbi al suferinței

FC U Craiova 1948 și CS Mioveni au terminat la egalitate (0-0) partida care a făcut parte din runda cu numărul XXI din Liga 1 la fotbal.





Au evoluat echipele:





FC U Craiova: Popa – Buşu, Diallo, Kovacici, Negru – Achim, Asamoah – Huyghebaert (Bauza '77), Sidibe, Pop (Raicea '89) – Bălan (Compagno '77). Antrenor Dan Vasilică





CS Mioveni: Ducan – Garutti, Scarlatache, Iacob (Panait '75) – Şerbănică (Burnea '69), Dumitriu (Balaur '76), Toma, Oancea – Sanoh (Buziuc '64), Rusu, Coşereanu (Rădescu '64). Antrenor Alexandru Pelici





Aici poți vedea rezumatul partidei dintre FC U Craiova 1948 și CS Mioveni





În urma acestui rezultat, Mioveniul se află pe locul 12, cu 21 de puncte, iar FC U Craiova 1948 se găsește pe 14, cu 19 puncte.







Au avut loc până acum în etapa XXI





FC Voluntari vs UTA Arad 2-1

Gaz Metan Mediaş vs CSU Craiova 1-1

Rapid București vs FC Botoşani 1-1

Academica Clinceni vs Chindia Târgovişte 0-1

CFR Cluj vs FC Argeş 1-0

Sepsi Sf. Gheorghe vs FCSB 0-0.

Se va disputa





Dinamo București vs Farul Constanţa / luni, ora 20:30.



Partida din Ștefan cel Mare poate fi urmărită în direct pe LookSport, DigiSport şi TelekomSport.