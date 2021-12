Premier League va continua în pofida focarelor de Covid-19

​Premier League nu va lua pauză în următoarea perioadă în pofida faptului că tot mai multe partide au fost amânate din cauza multiplelor focare de Covid-19.



Reprezentanții Premier League nu au permis întreruperea sezonului, cu toate că multe echipe au fost lovite puternic de infectările cu Covid-19.



Au fost amânate șase partide din etapa a 18-a, plus alte câteva din rundele 16 și 17.



Luni a avut loc o ședință de urgență cu reprezentanții cluburilor, iar decizia de a se continua conform planului i-a nemulțumit pe unii (Thomas Tuchel, antrenorul celor de la Chelsea, este unul dintre contestatari).



Dacă situația o va impune, o nouă ședință va avea loc peste două săptămâni.



În plus, Federația Engleză a precizat că meciurile din tururile 3 și 4 ale Cupei Angliei care se vor termina la egalitate nu se vor mai rejuca, urmând să aibă loc prelungiri și, după caz, lovituri de departajare.



