Curătenia de iarnă la FCSB - Doi jucători cu mare experiență vor fi dați afară

"După ce am văzut aseară, am avut sentimentul, nu am mai trăit niciodată acest sentiment. Eu dacă nu pot să fac faţă în Cupele europene mă las de fotbal. Eu nu vreau să bag banii familiei în Cupele europene, că nu sunt idiot. Luaţi voi, mă, banii şi jucaţi-vă. Nu, că nu sunt idiot şi nici arab. Cum să dai banii tăi la nişte jucători care bagă mingea în poartă? Şi pentru că nu sunt cretin, faptul că ne-a dominat Sepsi, înseamnă că în cupele europene nu pot să fac faţă şi nu pot să fac bani.Nu mă las de fotbal, dar va fi un altfel de strategie. Eu bani nu mai risc deloc.. Am vorbit cu Budescu şi i-am spus < >. O să discutăm şi cu Keşeru ca să încheiem cu el. Şi o să jucăm cu jucătorii ăia, locul 5,7, 9, 10 , ce o vrea Dumnezeu.Cum să te baţi în Europa dacă te bate Sepsi? Pe noi Sepsi ne-a bătut aseară, nu am făcut egal, că trebuia să fie 2-3 la 0. Nu vreau să mă cert cu Budescu. Clar nu o să mai joace la noi. Dar este un salariu mare. Vreau să restrâng. Am luat banii pe Man şi Moruţan, mai pot să trăiesc doi ani. Dar, la revedere, eu bani de la mine din buzunar nu mai bag. Vând tot, tot ce e de vânzare vând imediat”, a spusla PRO X, conform News.ro.În urma egalului cu Sepsi, CSB a acumulat 47 de puncte și se află pe locul secund (liderul CFR Cluj are 57 de puncte), în timp ce Sepsi ocupă locul 10, cu 26 de puncte.FC Voluntari vs UTA Arad 2-1Gaz Metan Mediaş vs CSU Craiova 1-1Rapid București vs FC Botoşani 1-1Academica Clinceni vs Chindia Târgovişte 0-1CFR Cluj vs FC Argeş 1-0Sepsi Sf. Gheorghe vs FCSB 0-0.U Craiova 1948 vs CS Mioveni / luni, ora 17:30