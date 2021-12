VIDEO Liderul Real Madrid, doar remiză cu penultima clasată în LaLiga

S-au mai jucat duminică în LaLiga:



În ciuda egalului de pe Santiago Bernabeu, trupa lui Carlo Ancelotti are un avans de 6 puncte în fața Sevillei, ocupanta locului doi.Granda vs Mallorca 4-1;Au marcat: Jorge Molina '20, '61, '90+1, Puertas '90+1 / Rodriguez '24.Athletic Bilbao vs Betis Sevilla 3-2;Au marcat: Inaki Williams '2, '72, De Marcos '89 / Juanmi '6, Kekir '52.Getafe vs Osasuna 1-0.A marcat: Poveda '90+3.1. Real Madrid (39-15 golaveraj) 43 puncte / 18 meciuri2. Sevilla (28-12) 37 / 173. Betis (32-21) 33 / 184. Vallecano (26-18) 30 / 185. Atletico Madrid (28-20) 29 / 176. Real Sociedad (20-20) 29 / 187. Barcelona (28-21) 27 etc.