VIDEO Surpriza zilei în Bundesliga: Borussia Dortmund a fost învinsă de Hertha Berlin

Hertha Berlin a produs surpriza zilei în Bundesliga: echipa pregătită de Tayfun Korkut s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, împotriva Borussiei Dortmund. Meciul a avut loc în etapa a 17-a din campionatul Germaniei.

Pentru Hertha au marcat Belfodil ('51) și Richter ('57, '69), în timp ce golurile Borussiei au fost înscrise de Brandt ('31) și Tigges ('83).





Alte rezultate înregistrate sâmbătă:





Bochum vs Union Berlin 0-1

Frankfurt vs Mainz 1-0Furth vs Augsburg 0-0Hoffenheim vs Monchengladbach 1-1RB Leipzig vs Bielefeld 0-2.16:30 Freiburg vs Leverkusen18:30 Koln vs Stuttgart.1. Bayern Munchen (56-16 golaveraj) 43 puncte2. Borussia Dortmund (41-26) 343. Bayer Leverkusen (39-26) 28 (-1 meci)4. Hoffenheim (35-26) 28 etc.