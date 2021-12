Dan Petrescu, nemulțumit de regulamentul Ligii 1: "Cred că nu știm că e pandemie. Lăsaţi-ne să avem jucători câţi vrem"

Dar şi în viitor pentru ianuarie o să fie multe probleme de Covid şi nu o să se joace jocuri. Echipele care au lot, de ce să nu joace? Toată lumea a zis că l-a dat afară pe Tahiri sau pe Fofana. Păi nu i-am dat afară, îmi place de băieţii ăştia, dar dacă nu pot să-i folosesc... Sper din tot sufletul să se reglementeze acest lucru, să fie lăsate echipele să pună câţi jucători vor pe listă", a spus Petrescu, într-o conferinţă de presă.





Echipa CFR Cluj va întâlni formaţia FC Argeş, duminică, pe teren propriu, de la ora 16:00, în etapa a XXI-a a Ligii 1, ultima din acest an.

CFR Cluj este lider în clasament, cu 54 de puncte, cu opt mai multe decât echipa de pe locul doi, FCSB. Poziţia a treia este ocupată de FC Voluntari, care are 37 de puncte.

"Mi se pare incredibil că e pandemie şi noi nu putem să folosim ce jucători vrem. Păi dacă e pandemie şi cazurile sunt aşa de mari lăsaţi să avem câţi jucători vrem în lot şi să folosim pe cine vrem. Pentru toate echipele să fie aşa.Noi avem 20 de meciuri în plus. Lăsaţi lotul liber, e pandemie, fiecare să folosească. Omicron am înţeles că vine din ianuarie în România. Toate echipele trebuie să aibă jucători. O să se amâne iar meciuri. Lăsaţi-ne să avem jucători câţi vrem. Este normal, e pandemie.Noi cred că nu ştim în România că suntem în pandemie, la fotbal. Trebuie să se trezească toţi. Lăsaţi-ne să jucăm cu ce vrem! Eu zic adevărul. Zic de VAR de 2-3 ani, am fost singurul care a ţipat, acum toată lumea ţipă de VAR. Cu schimbările, la fel... Nu înţeleg de ce nu se fac aceste lucruri.