VIDEO Bayern Munchen vs Wolfsburg 4-0 / Robert Lewandowski, încă un record în Bundesliga

Robert Lewnadowski a stabilit încă un record, după ce l-a depăşit pe Gerd Muller cu un gol, ajungând la 43 de reuşite într-un an calendaristic în Bundesliga.





Este de asemenea al 69-lea gol al polonezului în toate competiţiile, egalându-l pe Cristiano Ronaldo (2013), recordul absolut fiind al lui Lionel Messi (91 goluri în 2012), scrie News.ro.

Bavarezii au marcat prin Muller ('7), Upamecano ('57), Sane ('59) şi Lewandowski ('87).În actuala campanie, atacantul polonez a marcat deja 19 goluri în 17 meciuri.VfL Bochum vs Union BerlinEintracht Frankfurt vs MainzGreuther Furth vs AugsburgHoffenheim vs Borussia MonchengladbachRB Leipzig vs Arminia BielefeldHertha Berlin vs Borussia DortmundFreiburg vs Bayer LeverkusenFC Koln vs VfB Stuttgart.1. Bayern Munchen (56-16 golaveraj) 43 puncte (+1 meci)2. Borussia Dortmund (39-23) 343. Bayer Leverkusen (39-26) 284. Hoffenheim (34-25) 27 etc.