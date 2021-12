Mircea Rednic şi-a criticat jucătorii după înfrângerea cu CS Mioveni / Suporterii lui Dinamo i-au dat jos tricoul lui Deian Sorescu

Liga 1





După meci, suporterii i-au dat jos tricoul lui Deian Sorescu și l-au aruncat.

"Veneam după o victorie, aveam alt moral şi credeam că putem lua cele trei puncte. Am luptat, dar la fel ca la celelalte meciuri pierdem pe final. Când văd tabela şi văd ca e minutul 80 deja încep să tremur. Nu ştiu de ce avem problema asta, probabil cei din staff se vor ocupa de asta. Păcat că am avut meciul în mână.

M-au chemat fanii să vorbesc... M-au tras de tricou şi mi-au dat tricoul jos. Îi înţeleg. Îmi găsesc greu cuvintele şi nu ştiu ce pot să mai zic. Am încetat să mă uit la celelalte meciuri pentru că cel mai important e ce facem noi...

Mergem acolo la Farul cu un singur gând: să căştigăm. Nu ştiu ce trebuie să se întâmple la Dinamo din iarnă ca să se schimbe ceva... Eu mai vreau să rămân. Nu am făcut niciodată jumătăţi de măsură. Am venit cu braţele deschise" - Deian Sorescu, potrivit telekomsport.ro.



"Aici a fost o greşeală individuală. Nu ai voie să faci aşa ceva. Ce căuta el acolo pe 6 metri? Se repetă greşeala din meciul cu Târgovişte. Nu e păcat să-ţi baţi joc de munca colegilor tăi? Am fost obligat să schimb, că nu am multe soluţii.Noi am pierdut, nu că cei de la Mioveni au avut cine ştie ce ocazii. Noi am avut 3 puncte şi nu e prima oară. Nu se poate, un pic de concentrare, şi la jucători cu experienţă. Sunt foarte supărat, nu e prima greşeală. E păcat, veneai după o victorie.Au fost puţini mai buni cei de la Mioveni în prima parte, dar am echilibrat în repriza a doua. Am avut câteva contraatacuri unde nu a fost ultima pasă bună.Tuturor le-am dat şansă, aţi văzut. Unii pe care i-am adus deja şi-au reziliat. Dacă tu în 45 de minute cu Mioveni nu câştigi un duel, nu ai ce căuta aici" -, potrivit digisport.ro.