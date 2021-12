Dan Petrescu, singura variantă pentru postul de selecționer al României - Răzvan Burleanu: "FRF nu va plăti niciodată o clauză de reziliere"

Cred că FCSB ar trebui să facă tot ce este posibil ca Dan Petrescu să ajungă la echipa naţională, dacă îşi doresc să aibă o şansă mai facilă de a câştiga campionatul.

FRF nu va plăti niciodată o clauză de reziliere. Dar de ce nu plătim? FRF este o organizaţie non-profit şi totodată FRF reprezintă o sumă a tuturor membrilor săi. Prin urmare, federaţia nu poate fi condusă asemeni unui club care depinde de un singur acţionar şi de deciziile acestuia. Prin urmare, dacă s-ar plăti o clauză de reziliere de către federaţie, trebuie să ne imaginăm că automat alte proiecte, alte acţiuni, alte iniţiative ale FRF vor avea de suferit.

Fiind organizaţie non-profit, la finalul anului trebuie să terminăm pe zero, deci nu se pune problema de ordin financiar, ci de unde ar trebui să tăiem ca să putem să plătim o clauză de reziliere. Un alt argument pentru care nu suntem de acord să plătim o clauză de reziliere este cel legat de faptul că am putea, implicit, să influenţăm competiţia la nivelul Ligii I, în sensul în care unul dintre cluburile din Liga I ar beneficia de o sumă de bani din partea forului naţional, ceea ce ar putea reprezenta un avantaj competitiv faţă de celelalte cluburi de Liga I.

Dacă FRF ar plăti o anumită clauză de reziliere, dar după o perioadă de timp patronul sau preşedintele acelui club va declara că ar fi fost dispus să-l lase pe acel antrenor să vină la echipa naţională, chiar şi fără a plăti clauza de reziliere. Cum am putea în acel moment să reacţionăm ca federaţie şi totodată să apărăm această integritate? Dacă aş fi fost patronul unui club de Liga I şi mi-aş fi dorit un antrenor care să se încadreze în filozofia clubul pe care l-aş fi condus, cu siguranţă aş fi plătit orice clauză de reziliere.





Nu a fost o ofertă financiară, ci doar o propunere de a sprijini echipa naţională, astfel încât să se califice la următorul turneu final. Dan Petrescu îşi doreşte să sprijine echipa naţională, dar l-am înţeles în ceea ce priveşte această discuţie pe care trebuie să o aibă cu conducerea clubului. Altele au fost subiectele pe care am insistat în această discuţie.





Nu am discutat acest subiect (n.r. durata contractului de selecţioner al lui Petrescu), însă dacă Dan Petrescu va fi următorul selecţioner, ori eu ori el vom răspunde acestei întrebări în urmatoarea coneferinţă de presă. Ceea ce contează cel mai mult este îndeplinirea unui obiectiv de performanţă. Cecea ce ne dorim, indiferent cu ce antrenor va fi la echipa naţională, este să fim prezenţi la următorul turneu final şi, prin această calificare, să continuăm în acelaşi format.





În primul rând acestea au fost recomandările Comisiei tehnice. Dacă în 20 decembrie, Dan Petrescu nu va deveni viitorul selecţioner al echipei naţionale, atunci vom întruni din nou Comisia tehnică şi vom avea o altă listă de nume considerate a fi potrivite pentru a deveni selecţionerul echipei naţionale.





(n.r. - despre adversarii doriţi în Liga Naţiunilor) Aceste echipe (n.r. - Islanda şi Armenia) mi-aş dori să le rentâlnim, pentru a arăta că meciul cu islanda de la Bucureşti a fost o întâmplare şi că un centimetru a făcut diferenţa între o victorie şi un rezultat de egalitate. Mă refer la bara lui Ianis Hagi. Dar de obicei nu nimeresc echipele.





Ne lipsesc în acest moment jucători cu vârsta cuprinsă între 27 şi 30 de ani, vârstă pe care o considerăm propice pentru cea mai înaltă performanţă. Ceea ce însemană că noi, ca fotbal, nu am făcut ceea ce trebuia şi implicit am ars câteva generaţii în ceea ce priveşte performanţa acestor jucători, ca să ajungă la echipa naţională" - Răzvan Burleanu.





La 3 decembrie, tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a precizat că nu ar fi vrut să se întâlnească în această perioadă cu oficialii FRF pentru discuţii despre postul de selecţioner, însă aceştia au insistat. Petrescu a adăugat că deocamdată este antrenorul formaţiei clujene şi nu îl interesează altceva, informează News.ro.

"Astăzi am fost împuternicit de către Comitetul Executiv al FRF să negociez şi să semnez contractul cu următorul selecţioner al echipei naţionale, conform statutului FRF.Contractul cus-a încheiat la termen, pe 30 noiembrie. În ultima perioadă au fost patru întâlniri între mine, directorul tehnic şi Mirel Rădoi, pentru a discuta în ce formă putem să continuăm acest contract. În urma acestor întâlniri, decizia lui Mirel Rădoi a fost aceeaşi, pe care a comunicat-o în spaţiul public, aceea de a nu mai continua alături de tricolori.Deşi nu ne-am îndeplinit obiectivul principal, Mirel Rădoi se bucură de toată aprecierea noastră, pentru performanţele naţionalei de tineret din 2019, pentru calificarea la JO după 57 de ani, dar şi pentru coeziunea grupului la nivelul primei reprezintativa, în jurul unei idei de joc care ne dă încredere în ceea ce priveşte campaniile următoare.În urma recomandărilor comisiei tehnice şi a directorului tehnic, am iniţiat mai multe discuţii în ceea ce priveşte numirea unui nou selecţioner.Prima intâlnire a fost cu, a fost prima persoană cu care ne-am întâlnit. A fost o ofertă sinceră din partea noastră, aşa cum au fost toate discuţiile cu antrenorii care au fost ofertaţi din 2014 până în prezent şi pot spune că am simţit că şi el şi-ar fi dorit să sprijine echipa naţională, de data aceasta din rolul de selecţioner.Cei care l-au criticat pentru că nu a acceptat această propunere i-aş ruga să fie puţin mai înţelegători cu o persoană care a pus mai presus de orice principii şi valori. De altfel, conflictul de interese în care s-ar fi aflat dacă ar fi acceptat acest rol de selecţioner a fost şi motivul penturu care astăzi nu-l avem pe Gheorghe Hagi ca selecţioner. Infirm că în această întâlnire au avut loc discuţii de ordin financiar, absolut deloc.Pe lista noastră s-a aflat şi, acesta fiind motivul pentru care m-am deplasat la Salonic. Aceeaşi deschidere pentru a sprijini echipa naţională am regăsit-o şi în ceea ce-l priveşte pe Răzvan Lucescu, care este legat de PAOK printr-un contract pe o perioadă mare de timp şi o clauză mare de reziliere.După care am avut o întâlnire cupe data de 2 decembrie, la Cluj, după ce cu o zi înainte m-am întâlnit cu patronul clubului CFR Cluj. Întâlnirea cu Dan Petrescu a fost una foarte bună, în care am discutat despre disponibilitate, lot de jucători, viziune şi calendarul echipei naţionale. Ca să concluzionez toate aceste întâlniri, pot să vă spun că până pe data de 20 decembrie, singura variantă de slecţioner cu care lucrăm este Dan Petrescu.