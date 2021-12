Emma Răducanu, testată pozitiv la Covid-19

Știrea zilei din tenis este oferită de Emma Răducanu, campioana de la US Open fiind testată pozitiv la Covid-19.

Britanica în vârstă de 19 ani se află la Abu Dhabi, acolo unde ar fi trebuit să participe la Mubadala World Tennis Championship.

"Așteptam cu entuziasm să joc în fața fanilor de la Abu Dhabi, dar sunt nevoită să amân această oportunitate, după ce am fost testată pozitiv la COVID-19.



Sper că voi putea să revin pe teren cât mai curând" - Emma Răducanu.



Conform organizatorilor turneului de la Abu Dhabi, Emma Răducanu se află în izolare conform protocoalelor medicale aflate în vigoare.



Locul 19 în ierarhia mondială, Emma ar fi trebuit să joace la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi contra Belindei Bencic, campioana olimpică de la Tokyo.





Rămâne de văzut în ce mod i-ar putea afecta actuala situație participarea la Australian Open, competiție care va debuta pe 17 ianuarie 2022.



Mubadala World Tennis Championship organisers regrettably confirm that @EmmaRaducanu has tested positive for COVID-19 and has withdrawn from this week's Championship. (1/4)#MWTC pic.twitter.com/tNuF2Jb09V