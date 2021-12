Europa League: Adversar de calibru pentru Barcelona în barajul pentru optimi

Barcelona și-a aflat adversarul pe care-l va întâlni în barajul pentru optimile Europa League, competiție unde catalanii au ajuns după ce nu au reușit să iasă din grupa de Champions League în care s-au aflat.

Conform tragerii la sorți de luni, Barcelona se va duela cu Napoli.



În urne au fost 16 echipe la tragerea la sorți (capii de serie - echipele care au încheiat pe locul doi în grupele de Europa League vs grupările care au încheiat Champions League pe locurile trei din grupe).



Meciurile din această fază a competiției vor avea loc pe 17 și 24 februarie 2022.



În următoarea fază a competiției vor intra și cele opt echipe care au câștigat grupele din Europa League: Lyon, Monaco, Spartak Moscova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Steaua Roșie Belgrad, Bayer Leverkusen, West Ham.

Baraj pentru optimi Europa League





Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiacos

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

