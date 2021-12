VIDEO Inter Milano a zdrobit Cagliari și este noul lider din Serie A

Lautaro Martinez cu o dublă ('29, '68), Sanchez '51 și Calhanoglu '66 au adus victoria gazdelor.Răzvan Marin a fost integralist la oaspeți.Torino vs Bologna 2-1Verona vs Atalanta 1-2Napoli vs Empoli 0-1Sassuolo vs Lazio 2-1.1. Inter Milano (43-15 golaveraj) 40 puncte2. AC Milan (36-19) 393. Atalanta (37-20) 374. Napoli (34-13) 365. Fiorentina (31-22) 306. Juventus (23-17) 28 etc.