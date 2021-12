Pasa decisivă la al doilea gol al francezului a venit de la Lionel Messi.











Pe Parc des Princes, Mbappe a adus victoria lui PSG prin golurile din minutele '12 (penalti) și '45.Lille vs Olympique Lyon 0-0Angers vs Clermont 0-1Metz vs Lorient 4-1Rennes vs Nice 1-2Troyes vs Bordeaux 1-2Strasbourg vs Olympique Marseille 0-2.1. PSG - 45 de puncte / 18 meciuri disputate2. Marseille - 32 / 173. Rennes - 31 / 184. Nice - 30 / 185. Montpellier 28 / 186. Lens - 27 / 187. Strasbourg - 26 / 188. Monaco - 26 / 18...