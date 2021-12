VIDEO Jucător lovit cu o doză de bere în timpul finalei Major League Soccer

Jesus Medina, de la New York City FC, a fost lovit cu o cutie cu bere aruncată din tribună, în timp ce el şi colegii săi se bucurau de golul lui Castellanos.



Fotbalistul a căzut după impact, însă el a putut relua apoi jocul. Suporterul care a aruncat cutia cu bere a fost scos din incintă de forţele de ordine şi a primit interdicţie pe această arenă. Potrivit presei, el a fost reţinut de forțele de ordine, conform News.ro.

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u