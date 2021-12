VIDEO Bundesliga: Bayern Munchen, lider detașat (2-1 vs Mainz) / Borussia Dortmund s-a încurcat la Bochum

VfL Bochum vs Borussia Dortmund 1-1

Au marcat: Polter '40 (penalti) / Brandt '85





RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach 4-1

Freiburg vs Hoffenheim 1-2

Au marcat: Schlotterbeck '21 / Raum '3, Richards '90+4



Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld 2-0





Tot sâmbătă se mai joacă Wolfsburg vs VfB Stuttgart, iar meciurile Greuther Furth vs Union Berlin şi Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen se vor disputa duminică.





Clasament:

1. Bayern Munchen (47-16) 37 puncte

2. Borussia Dortmund (36-23) 31

3. Bayer Leverkusen (35-19) 27 (-1 meci)

Au marcat: Coman '53, Musiala '74 / Onisiwo '22Au marcat: Gvardiol '21, Silva '33, Nkunku '90+1, Henrichs '90+4 / Bensebaini '88Au marcat: Jovetic '53, Selke '90+54. Hoffenheim (32-23) 26 etc.