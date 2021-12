VIDEO Liga 1: Academica Clinceni, a doua victorie consecutivă (2-1 vs U Craiova 1948) - Dinamo, ultimul loc în clasament

Academica Clinceni a scăpat de ultima poziție în clasamentul din Liga 1 după ce a obținut a doua victorie consecutivă. Formația pregătită de Adrian Falub s-a impus în deplasare, scor 2-1, în fața echipei U Craiova 1948, în prologul etapei cu numărul 19.

Compagno ('28), dar ilfovenii au obținut victoria grație golurilor marcate de Ion ('33) şi Vellios ('68). Oltenii au deschis scorul prin('28), dar ilfovenii au obținut victoria grație golurilor marcate de('33) şi('68).

Grație acestui succes, Academica a acumulat 10 puncte și a urcat pe locul 15 (Dinamo a ajuns pe ultima poziție, cu 9 puncte), în timp ce U Craiova 1948 se află pe poziţia 14, cu 15 puncte.





U Craiova 1948: Mogoşanu – Negru, Kovacic, Gajic, Huyghebaert – Achim (Asamoah ’61), Albu, Baeten (Raicea ’51), Sidibe – Cl. Bălan (Ondaan ’76), Compagno. Antrenor: Eugen Trică





Academica Clinceni: Ureche – Bilali, Gardoş, Pashov, Moulin (Filip ’60) – Ventura – De Amorim (Gavra ’72), R. Ion (Dumitrache ‘90+2), Nichita, Holzmann – Omoh (Vellios ’60). Antrenor: Adrian Falub.

Se mai joacă în această etapă:

Rapid București vs FC Argeș / vineri, ora 20:30UTA Arad vs FC Botoșani / sâmbătă, ora 15:00FC Voluntari vs CSU Craiova / sâmbătă, ora 17:30Gaz Metan Mediaș vs FCSB / sâmbătă, ora 20:30Sepsi Sf. Gheorghe vs Farul Constanța / duminică, ora 17:00CFR Cluj vs CS Mioveni, duminică, ora 19:30Dinamo București vs Chindia Târgovilște / luni, ora 20:30.