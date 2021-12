Champions League: Villarreal, ultima echipă calificată în optimi (3-2 vs Atalanta)

Villarreal s-a calificat în optimile Champions League, după ce s-a impus, joi seară, pe terenul echipei Atalanta Bergamo, scor 3-2, în ultimul meci din grupa F a competiţiei. Partida ar fi trebuit să se dispute miercuri, dar a fost amânată din cauza ninsorii.

Golurile au fost marcate de Danjuma ('3, '51) şi Capoue ('42) pentru învingători, respectiv Malinovsky ('71) şi Zapata ('80) pentru Atalanta.

Clasamentul final:

1. Manchester United (11-8 golaveraj) 11 puncte

2. Villarreal (12-9) 10

3. Atalanta Bergamo (12-13) 6

4. Young Boys Berna (7-12) 5.

Manchester United şi Villarreal vor juca în optimile Champions League, iar Atalanta va evolua în playoff-ul pentru optimile Europa League.

