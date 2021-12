Conference League: CFR Cluj, victorie de palmares (2-0 vs Jablonec) - Ardelenii au părăsit competiția

CFR Cluj a avut nevoie de șase meciuri pentru a obține prima victorie în Conference League. Campioana României a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Jablonec, dar termină pe ultimul loc în Grupa D și părăsește competiția.

Golurile au fost marcate de Debeljuh ’45, ’82.





Au evoluat următoarele echipe:





CFR Cluj: Bălgrădean – Manea, Graovac, Burcă, Camora – Boateng, Bordeianu (Rodriguez ’73), Păun (Alibec ’73) – Omrani (Costache ’56), Debeljuh (Bouhenna ’86), Deac (Ştefan ’87). Antrenor: Dan Petrescu





Jablonec: Hanus – Holik, Martinec, Zeleny, Surzyn – Malinsky (Kubista ’67), Houska (Smejkal ’88), Hubschman (Povazanec ’79), Kratochvil, Pilar (Vanicek ’88) – Cvancara (Dolezal ’67). Antrenor: Petr Rada.





Rezultatele înregistrate de CFR Cluj în Grupa D:

Jablonec vs CFR Cluj 1-0

CFR Cluj vs Randers 1-1

CFR Cluj vs AZ Alkmaar 0-1

AZ Alkmaar vs CFR Cluj 2-0

Randers vs CFR Cluj 2-1

CFR Cluj vs Jablonec 2-0.





Clasamentul final al grupei D:

1. AZ Alkmaar (8-3 golaveraj) 14 puncte

2. Randers (9-9) 7

3. Jablonec (6-8) 6

4. CFR Cluj (4-7) 4 .





Câştigătoarea grupei va evolua în optimile de finală ale Conference League. Echipa de pe locul doi va juca în play-off-ul pentru optimi.

În celălalt meci al grupei, AZ Alkmaar a învins cu 1-0 Randers (gol Oosting ’87).