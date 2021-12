Xavi Hernandez, după eliminarea din Champions League: "Trebuie să ne răzvrătim. Locul Barcelonei nu este în Europa League"

Pentru prima oară după 21 de ani, FC Barcelona nu a reușit să treacă de faza grupelor Champions League. Antrenorul Xavi Hernandez a recunoscut superioritatea celor de la Bayern Munchen (3-0) și a afirmat că acesta trebuie să fie un punct de cotitură pentru gruparea catalană.

"Noi întotdeauna vrem să ne dominăm și să ne supunem adversarii, dar a fost invers. Trebuie să cerem mai mult de la noi înșine. Noi suntem Barça. Acesta trebuie să fie un punct de cotitură pentru a schimba dinamica și multe alte lucruri.

Nu am concurat la nivelul dorit. Aceasta este Liga Campionilor. Dar aceasta este situația în care ne aflăm. Înfruntăm situația cu demnitate. Astăzi începe o nouă eră și o nouă etapă. Plec supărat de la Munchen.

Începem de la zero. Obiectivul nostru este Liga Campionilor, nu Europa League. Trebuie să muncim din greu. Nu-mi place cuvântul eșec. Nu-mi place, pentru că am încercat. Iubesc acest club, voi munci din greu și îmi voi da viața pentru el.

Am văzut o realitate foarte dură pe care am trăit-o și ca jucător. Nu trebuie să ne conformăm, trebuie să ne răzvrătim. Trebuie să începem să punem Barça acolo unde merită să fie, adică nu în Europa League.

Mă așteptam să concurăm mai bine. Bayern a fost mai bună. Aceasta este adevărul. Este un sentiment de neputință. Dar vom munci pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple și vom da tot ce avem mai bun.

Acum trebuie să câștigăm Europa League. Nu este cel mai bun scenariu, dar asta este. Obiectivul Barçei este să câștige fiecare meci" - Xavi Hernandez, potrivit Marca.

❝This needs to be a turning point.❞



— Xavi pic.twitter.com/ZAXhucO7dD