Dan Petrescu: "Nu mă așteptam să avem doar un punct după cinci meciuri" / Ce a spus antrenorul despre declinul fotbalului românesc

Conference League: CFR Cluj - Jablonec

Dan Petrescu: Faptul că nu am fost eu antrenor de la început a contat foarte mult

Petrescu a menţionat că va folosi cel mai bun "11" posibil împotriva echipei Jablonec. El a declarat că are aceleaşi probleme de lot ca înainte și a precizat că lucrurile ar fi stat diferit dacă el ar fi fost antrenorul echipei CFR Cluj atunci când s-a făcut campania de achiziţii.

"Nu putem să acuzăm prea mult jucătorii, pentru că ei dau tot în competiţiile europene. Dar nici nu vrem să jucăm meciul ăsta cu gândul la campionat, voi băga cea mai bună echipă posibilă, vom încerca să câştigăm meciul, să respectăm competitţia şi să respectăm clubul şi fanii noştri.

Mă gândeam chiar că Jablonec poate să câştige grupa. Dacă ei vor câştiga au şanse mari la locul doi. Trebuie să vină aici să rişte să câştige. Pentru ei să se califice ar fi o minune, nimeni nu se aştepta. Nu o să-mi menajez niciun jucător. Va fi greu, dar trebuie să încercăm. Mâine sigur nu va fi ca un meci din România, va fi cu intensitate maximă.





Culio şi Petrilă rămân în continuare accidentaţi, plus că sunt jucători care nu sunt pe lista UEFA. Dar vom găsi 15-16 jucători care să lupte, să dea tot să încercăm să câştigăm acest meci.

Nu vreau să acuz pe nimeni de nimic, dar una e să încep eu de la zero, să fac campania de achiziţii... Când am venit a trebuit repede să fac ceva şi a trebuit să imprim un alt stil de joc şi faptul că nu am fost de la început a contat foarte mult. Poate eram mai buni, poate nu eram mai buni. Nu ştiu" - Dan Petrescu.



Declinul fotbalului românesc: Eu, Hagi şi Popescu, când ne-am lăsat, am spus că o să ne regretaţi

Antrenorul a declarat că fotbalul românesc merge "în jos" atât la nivel de naţională cât şi la niveel de club, însă el speră ca formaţia clujeană "să ţină steagul sus".

"Noi mergem în jos şi la nivel naţional şi la nivel de club. Ne elimină, nici nu mai ştiu din ce ţară, Kazahstan... Toate echipele din România vor suferi, dar eu sper în continuare CFR să ţină steagul sus, iar la anul neapărat trebuie să câştigăm campionatul şi să facem o echipă competitivă pentru Europa. Dar până atunci mâine ar trebui să facem şi noi un joc mai bun şi sperăm să scoatem un rezultat pozitiv.

Am declarat eu, Hagi şi Popescu, când ne-am lăsat, că va fi mult timp, o să ne regretaţi. Şi aşa a fost. Din păcate nu s-a făcut nimic ca în fotbalul românesc să mergem în sus, tot mergem în jos, nu sunt talente care vin. Jucătorii români nu mai joacă la un nivel foarte mare. Cel mai bun campionat din lume este Anglia, noi n-avem un jucător acolo. Atunci noi cum să facem faţă la alt nivel? Cam aşa suntem noi acum în fotbal, când conduci o Dacia şi Mercedes" - Dan Petrescu.

"Normal că e un meci special. Aşteptările erau mari, ne aşteptam să facem puncte mai multe. În campionat este o surpriză plăcută tot ce se întâmplă. Nu mă aşteptam nici în cele mai frumoase visuri ca echipa asta după 18 meciuri să aibă 16 victorii, în acelaşi timp nu mă aşteptam ca în Conference League să fim doar cu un punct după cinci meciuri.Realitatea este aceasta, putem găsi o mie de scuze, dar scuzele nu le acceptă nimeni şi toţi ştiţi ce s-a întâmplat aici la club, n-a fost o stabilitate. Poate acest lucru s-a văzut în Europa, dar în campionat nu s-a simţit. Cred că este de învăţat din ce s-a întâmplat anul ăsta, o lecţie pentru viitor. Dar în acelaşi timp sunt conştient că adversarii cu care am jucat sunt din campionate mult mai puternice decât campionatul românesc" -CFR Cluj va întâlni echipa Jablonec, joi, pe teren propriu, de la ora 19:45, în ultima etapă a grupei D din Conference League. CFR Cluj ocupă ultimul loc în grupă şi nu mai are nicio şansă de calificare în faza următoare.