Adrian Mutu, asaltat de oferte - Este în atenția FRF pentru funcția de selecționer

​Adrian Mutu se află pe lista FRF pentru preluarea funcției de selecționer. Fostul decar are șansele sale, mai ales că ar urma drumul lui Mirel Rădoi: de la U21 la prima reprezentativă. "Briliantul" a discutat despre oferta din partea Federației, dar și despre variantele pe care le are în prezent.











Despre oferta de la Kisvarda, din Ungaria





Recent, Adrian Mutu a fost prezent la un meci de-al celor de la Kisvarda. A fost impresionat de ceea ce a găsit la gruparea din prima ligă maghiară, dar un răspuns va oferi doar după ce vede ce se va întâmpla cu postul de selecționer al României.







"E bine când ești căutat de echipe. A fost o primă întâlnire în care am discutat lucruri generale, am vizitat baza de antrenament. Am fost la meci și vedem ce se va întâmpla.







Nu voi lua nicio decizie până în pauza de iarnă. Voi analiza toate ofertele și toate oportunitățile. Voi lua cea mai bună decizie pentru mine.







Așa cum știți, prima ligă Ungaria e foarte bine organizată. Nu eram familiarizat cu Kisvarda. Am fost să văd ce m-ar putea aștepta și unde m-aș duce pentru a putea lua o decizie.







Adrian Mutu, despre oferta maghiarilor, la

E bine să vezi înainte, ca să știi ce te așteaptă. Am avut o surpriză plăcută. E foarte frumos ce au făcut acolo. Stadion modern, baza cu 6 terenuri. Sunt condiții pentru cel mai înalt nivel" -, despre oferta maghiarilor, la gsp.ro













Este dorit selecționer de FRF







Mutu se află pe lista scurtă a Federației Române de Fotbal, fostul internațional având șanse importante de a fi ales drept înlocuitor al lui Mirel Rădoi.







"Sunt și pe lista naționalei și până nu se va decide ce se va întâmpla, nu pot lua o decizie. Mai sunt în discuții cu alte două echipe, dar nu le pot da numele pentru că au antrenori. Una e din țară, cealaltă nu.







Contează și interesul naționalei. E o onoare să fiu pe această listă. Am posibilitatea de a alege în liniște. Am trecut prin anumite experiențe și trebuie să fiu atent în viitor. E ceva diferit între a antrena o echipă de club și a fi selecționer.







Nu știu dacă e cazul ca eu și FRF să avem tatonări. Federația mă cunoaște foarte bine. Am lucrat acolo. E normal ca FRF să vorbească cu antrenori consacrați și să ia cea mai bună decizie.







E normal să ai tatonări cu alți antrenori. Sunt discuții, interesul e major. Lucrurile trebuie făcute cu calm și bine. Ideea e că se știe cât îmi place naționala și că visez să o antrenez", a completat Mutu pentru sursa citată.













Poate face o națională bună cu actualii jucători?







Adrian Mutu este de părere că poate face o treabă bună la prima reprezentativă cu jucătorii actuali.







"Da. Eu cred acest lucru. Antrenorul care va accepta acesta post trebuie să creadă în echipa asta. Dacă nu, ce rost are să mai vină, nu? Eu așa o văd.





Generațiile U21 de la turneul final din 2019 și turneul din 2021 au demonstrat ceva. Cresc și acești jucători și sperăm ca naționala să fie la un nivel mai bun" , a încheiat Mutu pentru gsp.ro.





În vârstă de 42 de ani, Adrian Mutu a pregătit de-a lungul timpului pe FC Voluntari, Al Wahda U21, Romania U21 și FC U Craiova 1948.