Marius Șumudică, remiză pe terenul echipei Konyaspor, locul doi în campionatul Turciei

Yeni Malatyaspor, echipa antrenată de Marius Şumudică, a terminat la egalitate, luni, în deplasare, cu echipa Konyasport, scor 0-0, în etapa a XV-a a campionatului Turciei.

În clasament, echipa lui Şumudică este pe locul 18, cu 14 puncte,





Konyaspor este pe locul 2, cu 27 de puncte, lider fiind Galatasaray, cu 39 de puncte.





Locul trei este ocupat de Fenerbahce,

"I-am închis tactic, nu le-am dat nicio șansă. Îi felicit pe jucători. Au implementat exact ce am făcut la antrenamente. Nu am primit gol în ultimele două jocuri. Suntem sub presiune și ne luptăm să nu retrogradăm. E foarte important ca echipa să nu cedeze", a spus Marius Șumudică.