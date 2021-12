VIDEO Incidente în Belgia - Fanii lui Standard Liege au întrerupt derbiul cu Charleroi din cauza prestației favoriților

Charleroi este pe locul 4, după liderul surprinzător, nou-promovata Union Saint-Gilloise, Antwerp, 33 de puncte, şi FC Bruges, având tot 33 de puncte.

Belgium. 05.12.2021

Standard Liege - Royal Charleroi.



In the 88th minute of the match, Standard ultras interrupted the game in protest against the poor result of the team, which was losing 0-3 to the big rival. pic.twitter.com/FBpO75QnQd