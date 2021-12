Scandal mare în Liga 1 - Antrenorul celor de la UTA Arad atacă dur arbitrajul din meciul cu FCSB

FCSB UTA Arad in Liga 1

Noi respectăm pe toată lumea, dar pretindem şi noi respect. Ne acceptăm greşelile, încercăm să ne asumăm greşelile, dar a spus un coleg de breaslă de-ai mei. Noi, când greşim, plătim, când un arbitru greşeşte de maniera în care a greşit domnul Barbu în seara asta, cum plăteşte?







Cum vine şi se uită în ochii noştri, ai antrenorilor şi jucătorilor? Cum poate să vină şi să spună că a încercat să facă tot ce poate mai bine şi să arbitreze cum a putut mai bine? Aşa ceva nu se poate!

Galben pentru simulare la primul penalti, la al doilea penalti iese migea 20 de centimetri în afara terenului. Nu am eu cea mai mare exprienţă. Dar aşa ceva nu am întâlnit nici ca jucător.







Ba da, când eram în Liga a III-a, în Valea Jiului şi acolo arbitrau de frica spectatorilor, pentru că stăteau cu coasele pe gard. Şi vă spun şi unde, la Petrolul Stoina.







Suntem în anul 2021, şi ne întrebăm de ce fotbalul românesc se duce în jos, în jos, în jos. Ştim că am fost mai buni, am simţit că am fost mai buni decât ei, decât FCSB, o echipă care se bate la campionat.

Aş vrea să se uite responsabilii care conduc fotbalul românesc, pentru că lucrurile acestea se petrec etapă de etapă. Trebuie să băgăm capul în pământ şi să mergem înainte, de ce?







De ce mă întreabă jucătorii străini <aşa e în România>? Ce vreţi, să fiu calm? Nu am cum să fiu calm, îmi pare rău şi îmi cer iertare telespectatorilor, dar nu am cum să fiu calm. Îmi găsesc foarte greu cuvintele după un meci cu o asemenea desfăşurare, nu mai ştiu ce să spun.







A văzut o ţară întreagă ce s-a întâmplat în seara aceasta! (n.r. - dacă a vorbit cu arbitrii) Nici nu ne bagă în seamă, au pâinea şi cuţitul în mână şi, în momentul în care greşesc, plătim noi, antrenorii, jucătorii.

O manieră de asemnea natură este greu de acceptat şi este foarte greu să rămân calm. Desfăşurarea meciului a fost de aşa natură încât domnul Marian Barbu a fost actorul principal.







Domnul Marian Barbu a fost Brad Pitt, el vrea să fie actorul principal. Este al patrulea meci în care ne arbitrează în 18 etape. Dacă asta este normal, trăim într-o ţară anormală", a declarat Laszlo Balint, după meci, conform News.ro.

Golurile gazdelor au fost marcate de Florin Tănase ('22 și '81, ambele din penalty), în timp ce Roger ('72) a înscris pentru UTA."Vreau să-i felicit pe băieţii mei pentru că, din punctul meu de vedere, şi nu numai al meu, cred că a văzut o ţară întreagă, astăzi. Părerea domnului Barbu a fost cu totul alta. Accept că arbitrii sunt oameni şi pot greşi, dar toată maniera domnului Barbu a fost cum a văzut o ţară întreagă.La primul penalti acordat, Roger l-a faultat în careu pe Octavian Popescu conform arbitrului, în timp ce la al doilea Medjimorec a comis henţ în careu, dar reluările au arătat că mingea trimisă în careu de Dumiter ieșise în aut cu toată circumferința.În clasament, lider este CFR Cluj, cu 48 de puncte, echipă urmată de FCSB, 40 de puncte. UTA rămâne pe locul 9, cu 25 de puncte.FC Argeș vs Gaz Metan Mediaș / luni, ora 17:30FC Botoșani vs CSU Craiova / luni, ora 20:30.