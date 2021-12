Ce pensie are Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF

Ajuns la 75 de ani, Dumitru Dragomir a precizat ce pensie primește. Cel supranumit "Corleone" a fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal timp de 18 ani.







Implicat în prezent în afaceri în domeniul construcțiilor, Dragomir a spus că nu se atinge de banii primiți de la Stat.







"Eu mereu am spus adevărul, pentru că nu știu să mint. Așa că nu am de ce să mă feresc nici acum.







Am o pensie de aproximativ 120 de milioane de lei (n.r. 12.000 RON) și mai aveam o pensie de 7.200 de lei, pensia specială din Parlament, dar pe care mi-au tăiat-o acum jumătate de an.







Era bine să fii avut în continuare acești bani, dar asta este. Oricum, nici de acești bani, v-am spus, cam 120 de milioane nu mă ating" - Dumitru Dragomir, la Kanal D, conform Digisport.







"Petrec ore bune pe șantier. De la 07:00 dimineața stau afară, în frig. Eu am trăit bine și în regimul comunist, dar și după aceea pentru că mereu am știut să-mi fac treaba cât mai bine și am fost apreciat.





Dar, să știți că nu mă consider un om bogat, ci un pensionar bogat”, a mai spus "Oracolul din Bălcești".







Dumitru Dragomir a fost președintele LPF în perioada 1996-2014, iar între 2000 și 2008 a fost deputat din partea PRM.