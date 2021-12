Ligue 1: Liderul PSG, remiză obținută în prelungiri pe terenul lui Lens

Score de parité au coup de sifflet final, 1⃣-1⃣. \uD83D\uDD1A



Une égalisation dans les derniers instants de @GWijnaldum ! #Ligue1 | #RCLPSG

Fofana ('62) a deschis scorul pentru Lens. Intrat pe teren în minutul 70, Mbappe a centrat decisiv pentru Wijnaldum ('90+1).Chiar dacă nu a reușit să câștige, echipa antrenată de Mauricio Pochettino nu are emoții: se află pe primul loc în clasamentul din Ligue 1, la 13 lungimi în fața celor de la Marseille (locul 2).14:00 St. Etienne vs Rennes16:00 Lorient vs Nantes16:00 Monaco vs Metz16:00 Montpellier vs Clermont16:00 Reims vs Angers18:00 Nice vs Strasbourg21:45 Bordeaux vs Lyon.