VIDEO Real Madrid, lider detașat în LaLiga (2-0 vs Real Sociedad) - Performanţa reușită de Vinicius Junior

\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 @vinijr becomes the first player born in 2⃣0⃣0⃣0⃣ to reach double figures for goals in a single #LaLigaSantander season! #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/5DD9P4NRot — LaLiga English (@LaLigaEN) December 4, 2021

Echipa pregătită de Carlo Ancelotti a marcat prin Vinicius Junior ('47) și Luka Jovic ('57).Vinicius Junior a devenit primul jucător născut în 2000 care a înscris cel puțin 10 goluri într-un sezon de LaLiga.Real a ajuns la șase victorii consecutive în LaLiga și a acumulat 39 de puncte. De cealaltă parte, Real Sociedad rămâne pe locul 5, cu 29 de puncte.Sevilla vs Villarreal 1-0Barcelona vs Betis 0-1Atletico Madrid vs Mallorca 1-2Real Sociedad vs Real Madrid 0-2.Vallecano vs EspanyolâElche vs CadizLevante vs OsasunaCelta Vigo vs Valencia.1. Real Madrid (37-15 golaveraj) 39 puncte / 16 meciuri2. Sevilla (25-11) 31 / 153. Betis Sevilla (26-18) 30 / 164. Atletico Madrid (27-16) 29 / 155. Real Sociedad (19-13) 29 / 166. Vallecano (23-16) 24 / 157. Barcelona (23-17) 23 / 15 etc.