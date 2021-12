Bundesliga: Bayern Munchen, victorie în Der Klassiker (3-2 vs Borussia Dortmund) / "Dublă" pentru Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, decisiv in Der Klassiker

Bayern Munchen s-a impus în derbiul din Bundesliga, scor 3-2, pe terenul celor de la Borussia Dortmund, în etapa a XIV-a a campionatului din Germania. Învins de Lionel Messi în lupta pentru Balonul de Aur, Robert Lewandowski a înscris de două ori împotriva fostei sale echipe.





Pentru Bayern au înscris Lewandowski ('9, '77 penalty) și Coman ('44), în timp ce Brandt ('5) și Haaland ('48 ) au punctat pentru Borussia.

Au mai avut loc sâmbătă:

Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt 3-2

Au marcat: Geiger ’24, Rutter ’30, Samassekou ’59 / Borre ’15, Paciencia ‘72





Mainz vs Wolfsburg 3-0

Au marcat: Burkardt ‘2, Stach ‘4, Lacroix ’90 (autogol)





Arminia Bielefeld vs FC Koln 1-1

Au marcat: Lasme ’59 / Ozcan ‘17





Augsburg vs Bochum 2-3

Au marcat: Gregoritsch ’57, Caligiuri ’86 / Polter ’24, ‘45+2, Holtmann ‘40.

Se vor juca duminică:

Au marcat: Adli '12, Tapsoba '17, Hincapie '45, Schick '49, '69, '74, '76 / Dudziak '3316:30 Stuttgart vs Hertha Berlin18:30 Borussia Monchengladbach vs Freiburg.1. Bayern Munchen (45-15 golaveraj) 34 puncte2. Borussia Dortmund (35-22) 303. Bayer Leverkusen (35-19) 274. Hoffenheim (30-22) 235. Union Berlin (22-20) 236. Freiburg (19-13) 22 (-1 meci) etc.