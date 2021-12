LaLiga: Xavi Hernandez, prima înfrângere pe banca Barcelonei (0-1 vs Betis Sevilla)

Tot în LaLiga, FC Sevilla a învins Villarreal cu scorul de 1-0 (gol Ocampos ’16).





Se mai joacă în această etapă:

Atletico Madrid vs Real Mallorca

Real Sociedad vs Real Madrid

Rayo Vallecano vs Espanyol

Elche vs Cadiz

Levante vs Osasuna

Celta Vigo vs Valencia

Getafe vs Athletic Bilbao.

Golul a fost marcat de Juanmi, în minutul 79.În urma acestui rezultat, FC Barcelona se află pe locul 7 (23 puncte), în timp ce Betis Sevilla a urcat pe locul 3 (30 de puncte).