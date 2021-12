VIDEO Liga 1: CFR Cluj, tot mai departe de FCSB (1-0 vs Chindia Târgoviște)

CFR Cluj a câștigat, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, meciul disputat împotriva echipei Chindia Târgovişte, în etapa a XVIII-a a Ligii 1.

Golul a fost înscris de Omrani, în minutul 21.





Chindia: Căbuz – Corbu (Martac ’78), Căpuşă, Celea, Roumpoulakou (Stoian ‘90+1 – Neguţ, Dulca, Kocic (Florea ’59), Popadiuc – M. Şerban (Jipa ’59) – D. Popa. Antrenor: Emil Săndoi





CFR Cluj: Hindrich – Susic, Graovac, Cestor, Camora – Sigurjonsson (Păun ’61), Boateng (Bordeianu ’82), Deac – Omrani (Ştefan ’90), Debeljuh, Costache (Chipciu ’61). Antrenor: Dan Petrescu.

Se mai joacă în această etapă:





Farul Constanța vs Rapid București / sâmbătă, ora 21:30

CS Mioveni vs Sepsi Sf. Gheorghe / duminică, ora 13:30

U Craiova 1948 vs FC Voluntari / duminică, ora 16:00

FCSB vs UTA Arad / duminică, ora 21:30

FC Argeș vs Gaz Metan Mediaș / luni, ora 17:30

FC Botoșani vs CSU Craiova / luni, ora 20:30.

CFR Cluj este lider în clasament, cu 48 de puncte, în timp ce echipa de pe locul doi, FCSB, are 37 de puncte şi un joc mai puţin.Chindia se află pe poziţia a zecea, cu 19 puncte.Academica Clinceni vs Dinamo București 1-0Chindia Târgoviște vs CFR Cluj 0-1.