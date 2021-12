Mircea Rednic, avertisment pentru jucătorii lui Dinamo: "Au plecat antrenori, mai vine şi rândul lor să plece"

Academica Clinceni, ultima clasată în Liga 1, a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, ocupanta penultimului loc, într-un meci din etapa a XVIII-a. Pentru ilfoveni este primul succes din acest sezon





Golul a fost marcat de Patriche '33.

Dinamo ocupă locul 15 în clasamentul Ligii 1, cu 9 puncte (două victorii, trei remize, 13 înfrângeri), în timp ce Academica este pe ultima poziţie, cu 7 puncte (o victorie, patru remize, 13 înfrângeri).





Ultimul succes al grupării bucureștene datează din data de 2 august 2021 (etapa a treia), atunci când alb-roșii au trecut cu 3-1 chiar de Academica Clinceni.