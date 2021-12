A murit ultimul campion mondial din 1954 pe care Germania îl mai avea

În perioada turneului final al Cupei Mondiale de fotbal din 1954, în finala căruia germanii au învins Ungaria, scor 3-2, Eckel era legitimat la Kaiserslautern.



El era cel mai tânăr jucător din echipa germană triumfătoare care a reuşit “miracolul de la Berna”.



De două ori campion al Germaniei cu Kaiserslautern, Eckel a fost inclus în Hall of Fame al Muzeului Fotbalului din Dortmund, alături de alţi mari jucători ca Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Muller şi Sepp Maier, informează News.ro.



“Acum sunt ultimul din echipă. Imaginile fiecăruia dintre ei trece prin faţa ochilor mei şi îmi amintesc de momente de exuberanţă, de râsete şi bucurie. Camaraderia şi fotbalul ne vor uni veşnic”, spunea Eckel în 2017, după decesul lui Franz Schafer.



Rest in peace, Horst Eckel.



The DFB is mourning a wonderful person and a World Cup winner from 1954. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/9ITACCx947