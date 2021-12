Prima declarație a lui Dan Petrescu după ce i s-a propus postul de selecționer al României

​Dan Petrescu a vorbit, vineri, despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele FRF, cel care i-a propus funcția de selecționer al României. Antrenorul celor de la CFR Cluj a oferit mai multe detalii, spunând printre altele, că "acum nu mai depinde de mine, ci de club, de patron".







Dan Petrescu despre propunerea FRF



Dan Petrescu a fost întrebat la conferința de presă de dinaintea meciului dintre Chindia Târgoviște si CFR Cluj (Liga 1, sâmbătă, ora 15:00) despre propunerea venită din partea FRF, aceea de a fi viitorul selecționer al României.







"Ieri (n.r. joi) am avut o întâlnire cu cei de la FRF, pe care nu aș fi vrut să o am. Am zis că aș vrea să vorbim la finalul campionatului, dar au insistat.







În plus, patronul a fost informat. Am vorbit cu ei, acum pentru mine subiectul e încheiat.







Mai sunt 5 meciuri, nu e normal să vorbim despre mine. Apoi, dacă pierde CFR, se va zice că nu am fost concentrați, că am distrus echipa, jucătorii.







Eu sunt concentrat 100% la CFR pentru 5 meciuri, am contract 3 ani. Acum nu mai depinde de mine, ci de club, de patron.







Atât pot spune despre acest subiect, nu mă mai întrebați, că voi zice «next question» (n.r. următoarea întrebare). Sunt aici la pupitru pentru că sunt antrenorul CFR-ului, mă interesează doar meciul de mâine" - Dan Petrescu, într-o conferință de presă.







"Am primit mesaje normale de la prieteni adevărați, dar le-am spus tuturor că sunt antrenorul CFR-ului și în momentul ăsta nu mă interesează altceva", a completat tehnicianul liderului din Liga 1.







Mirel Rădoi este istorie pentru naționala de fotbal a României, contractul acestuia cu FRF încheindu-se în luna noiembrie.