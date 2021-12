VIDEO Meci de infarct în Serie A - Lazio, remiză spectaculoasă cu Udinese (4-4)

Rezumatul meciului Lazio - Udinese:







Udinese a marcat prin Beto (’17, ’32), Molina (’44) şi Arslan (‘90+9). Pentru Lazio au înscris Immobile (’34), Pedro (’51), Milinkovic-Savic (’56) şi Acerbi (’79).De la Lazio a fost eliminat Patric, în minutul 57. Oaspeţii au avut doi eliminaţi, pe Molina (’69) şi pe Walace (‘90+10).Românula jucat pentru Lazio din minutul 59.Tot joi, Torino a remizat contra lui Empoli, scor 2-2. Cele două meciuri au fost ultimele din cadrul etapei a XV-a din Serie A.Bologna vs AS Roma 1-0Inter Milano vs Spezia 2-0Genoa vs AC Milan 0-3Salernitana vs Juventus 0-2Verona vs Cagliari 0-0Fiorentina - Sampdoria 3-11. Napoli (32-9 golaveraj) 36 puncte2. AC Milan (33-18) 353. Inter Milano (36-15) 344. Atalanta (32-17) 315. AS Roma (24-16) 256. Fiorentina (24-20) 247. Juventus (20-16) 248. Bologna (21-24) 24 etc.